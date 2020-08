Angelique Kerber erreicht bei US Open die zweite Runde

Die 32 Jahre alte Kielerin gewann ihr Auftaktmatch gegen Ajla Tomljanovic aus Australien klar mit 6:4, 6:4 und feierte damit ein erfolgreiches Comeback. Für Kerber war es der erste Auftritt seit ihrem Achtelfinal-Aus im Januar bei den Australian Open. "Es ist nicht leicht, das erste Match nach so langer Zeit zu spielen. Das war eine Leistung, auf der ich aufbauen kann", lautete dementsprechend ihre Bilanz. Die deutsche Nummer eins, die 2016 in New York den Titel gewann, benötigte nur 1:28 Stunden für ihren Erfolg.

Aus Freude fast die Maske vergessen

In der Freude über ihr gelungenes Comeback und den Einzug in die zweite Runde der US Open vergaß Angelique Kerber für einen Moment sogar die strengen Regeln in der New Yorker Tennis-"Blase". Auf dem Weg zum Siegerinterview vergaß sie glatt ihre Maske - prompt wurde sie freundlich auf das Versäumnis hingewiesen.

Deutsches Duell in der zweiten Runde

In der zweiten Runde trifft die Kielerin, die 2016 in Flushing Meadows den Titel gewonnen hatte, im deutschen Duell auf Anna-Lena Friedsam (Neuwied). Die 26-Jährige hatte sich in ihrem Erstrundenmatch gegen Caroline Dolehide aus den USA mit 6:2, 6:2 durchgesetzt.