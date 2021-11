Skispringer Wellinger - auf dem Weg zurück in die Weltspitze?

Noch bevor die Pressekonferenz der deutschen Skispringer richtig begonnen hatte, ging ein Mann schon in die Offensive: "Ich bin der Neue im Team, ich wurde eingewiesen, dass ich mich vorstelle", sagte ein Athlet mit einem breiten Grinsen im Gesicht. "Andi Wellinger mein Name, gefühlt 17 Jahre alt, körperlich wahrscheinlich 44. "

Doch vorstellen muss sich der tatsächlich 27 Jahre alte Skispringer wahrlich nicht mehr: Zweifacher Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcup-Vierter. Wellingers Erfolge werden so schnell nicht vergessen - auch wenn es lange her ist, dass er zuletzt so richtig im Rampenlicht stand.

Wellinger: "Ich habe jetzt richtig Bock"

Es war im Juli 2019, als bei einem Trainingssprung auf der Mattenschanze in Hinzenbach das Kreuzband im rechten Knie des Oberbayern riss. Die Saison 2019/2020 war gelaufen. Und auch die darauffolgende lief alles andere als glatt. Wellinger war weit entfernt von seiner Topform, war Reserve-Springer und konnte nicht einmal bei der Heim-WM antreten.

Doch die Leidenszeit soll nun endgültig vorbei sein: "Ich habe jetzt richtig Bock. Ich habe zwei Jahre hinter mir, die nicht ganz so das Zuckerschlecken waren. Deswegen bin ich motivierter und freue mich auf das, was kommt", sagte Wellinger.

Große Konkurrenz innerhalb des DSV-Kaders

Was genau kommt, ist allerdings noch nicht ganz klar. Einst der Shootingstar des deutschen Skisprung-Kaders, muss sich Wellinger heute aktiv in den Fokus von Bundestrainer Stefan Horngacher drängen. Denn während seiner Abwesenheit haben sich Karl Geiger und Markus Eisenbichler die Rolle der Team-Leader geschnappt.

Für den Trainer ist das natürlich eine komfortable Position. "Es ist immer die bessere Situation, wenn man viele gute Springer hat und alle fit sind. Der Anspruch im Training wird automatisch höher, ich selbst muss gar nicht viel dazu beitragen", sagte Horngacher.

Wellinger für Weltcup-Auftakt nominiert

Für Wellinger ist die Situation freilich ein wenig unangenehmer. Denn nicht nur er möchte einen der begehrten Plätze im Weltcup-Team. Auch Stefan Leyhe befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im März 2020 in einer ähnlichen Situation wie Wellinger. Die beiden Rückkehrer haben, gemeinsam mit Pius Paschke und Constantin Schmid, aktuell das Vertrauen des Bundestrainers.

Sie alle gehören zum Aufgebot für den Weltcup-Auftakt am Samstag in Nischni Tagil. Martin Hamann und der ehemalige Einzel-Weltmeister Severin Freund wurden für den Auftakt nicht berücksichtigt, ebenso wie Richard Freitag.

Horngacher: Wellinger auf dem Weg in die Weltspitze

Wenn Wellinger in der Rangliste vor seinen Kollegen und Kontrahenten bleiben möchte, sollte er in Russland gute Ergebnisse liefern. "Ich bin gesund, fit und hoch motiviert", sagt der Oberbayer. Doch bei hundert Prozent sei er dann doch nicht. Vor allem das Gefühl sei noch nicht wieder ganz zurück: "Ich bin ein Roboter geworden, der zwar die Schanze runtergefahren ist und ein paar Hüpfer gemacht hat, aber so funktioniert Skispringen nicht."

Doch ganz so ernst sollte man die Einschätzung von Wellinger nicht nehmen. Bundestrainer Horngacher hat jedenfalls hohe Erwartungen an den Olympiasieger von 2018: "Er ist auf einem guten Weg nach vorne. Ich bin guter Dinge, dass er wieder dabei ist, in die Weltspitze zu springen." Vielleicht ist ja pünktlich zu den Olympischen Spielen das Gefühl beim Roboter zurück.