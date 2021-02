Andreas Sander: Der Teufelskerl von der Teufelswiese

Der Erfolg ist ein Meilenstein in seiner Rennfahrerkarriere. Bisher hatte er nur im Juniorenbereich so richtig aufhorchen lassen: In seiner Jugend wurde er mehrfacher Westdeutscher Meister und 2004 Deutscher Schülermeister. Vor 13 Jahren hatte Sander Super-G-Gold bei der Junioren-WM gewonnen, danach aber im Weltcup nie das Podest erreicht. Drei fünfte Plätze seit 2016 waren seine besten Ergebnisse, letztmals im Januar in Kitzbühel.

27 Zentimeter fehlen zum ersten deutschen Abfahrtstitel seit 1989

Beinahe wäre ihm in Cortina d‘Ampezzo sogar das schier Unvorstellbare gelungen: Sander verfehlte Gold nur um eine Hundertstel. Damit fehlten dem 31-Jährigen am Ende der 2.610 Meter langen Piste Vertigine gerade einmal 27 Zentimeter zum ersten deutschen WM-Sieg in der Königsdisziplin seit jenem von Hansjörg Tauscher 1989 in Vail. Doch der winzige Rückstand wurmte ihn keineswegs. "Nein", versicherte der überglückliche Vizeweltmeister, dieser winzige Rückstand "ärgert mich nicht".