Andreas Heraf neuer Trainer bei Türkgücü München

Der 54 Jahre alte ehemalige Nationalspieler war zuletzt Coach in seiner Heimat beim Erstligisten SV Ried. Wie der Tabellen-16. aus München am Montag weiter mitteilte, wird in Goran Djuricin (47) ein weiterer Österreicher neuer Co-Trainer.

Heraf folgt auf Hyballa und Ruman

Nach der Trennung von Peter Hyballa, der Ende September Petr Ruman abgelöst hatte, hatten die Assistenten Alper Kayabunar und Nicolas Masetzky das Training bei Türkgücü geleitet. Heraf war als Profispieler unter anderem für Rapid Wien und auch kurz für Hannover 96 aktiv gewesen. Er gehörte 1998 zum österreichischen WM-Kader in Frankreich.