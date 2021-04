Andrea Trinchieri - leidenschaftlicher Erfolgsgarant

Wo Trinchieri ist, ist der Erfolg

Egal wo Andrea Trinchieri als Trainer anheuerte, den Erfolg brachte er immer gleich mit. Kasan, Bamberg, Belgrad, nun der FC Bayern. Trinchieri ist flexibel, kann sich schnell auf neue Situationen einstellen, weiß wie seine Spieler ticken. "Es gibt auch Phasen, wo er die Spieler, was mich dann Überrascht, mit Samthandschuhen anfasst und wirklich sehr liebevoll mit ihnen umgeht", erzählt Geschäftsführer Marko Pesic.

Deswegen wollte er Trinchieri auch unbedingt verpflichten. Auch FC Bayern Präsident Herbert Hainer ist beeindruckt von der Entwicklung der Bayern-Basketballer unter dem Coach. Allerdings hat der Klubchef auch einen gut gemeinten Rat für den temperamentvollen Italiener, der von Schiedsrichtern während des Spiels gerne mal gerüffelt und der Halle verwiesen wird.

Guter Rat von Klubchef Hainer

"Ich schätze ihn unheimlich und der Erfolg gibt ihm recht", sagt Hainer. Aber, "ich würde ihm als Rat mitgeben, manchmal ein bisschen gelassener an der Außenlinie zu sein, denn wir müssen nicht in jedem Spiel ein technisches Foul kassieren."

Mit Trainer Andrea Trinchieri an der Seitenlinie ist den FC Bayern Basketballern in dieser Saison vieles zuzutrauen. In den Euroleague Play-offs, die in einer Woche beginnen, oder im deutschen Pokal am kommenden Wochenende.