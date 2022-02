André Höflich - Mit Selbstvertrauen zur Medaille?

Lässig posiert André Höflich auf Instagram vor den Olympischen Ringen in Peking. Kapuze auf, verschränkte Arme, so blickt der Kemptener unbeeindruckt in Richtung Boden, wo die Kamera positioniert ist. Ganz so, wie man es eben von einem Snowboarder erwartet. Alles an ihm strahlt Selbstvertrauen aus. Doch wenn André Höflich in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag sein Snowboard steigt und im Finale gegen unter anderem gegen Snowboard-Legende Shaun White antritt, dann fährt ein wenig Angst mit.

"Wenn wir keine Angst hätten, wären wir alle längst tot"

Höflich ist mit seinen 24 Jahren ein reflektierter Athlet, der kein Problem damit hat, auch über die mentale Seite seines Sports zu sprechen. Das tat er zuletzt sogar bei der New York Times: "Wenn wir keine Angst hätten, wären wir alle längst tot", sagte er dort über seinen Sport.

Und auch im Sportschau Olympia-Podcast sprach er über seine Emotionen: "Angst ist gut. Wichtig ist, dass man lernt, sie richtig einzuordnen und dass, was man spürt, mit den eigenen Fähigkeiten und den Begebenheiten vor Ort abzugleichen. Das ist immer eine ganz schmale Gratwanderung", sagte Höflich und konkretisierte: "Wenn man sich zu viel zutraut, wird es gefährlich."

Zweites Weltcup-Podium kurz vor Olympia

Dass ihm diese Gratwanderung bislang in seiner Karriere gelungen ist, zeigt alleine die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Aber auch im Weltcup bewies der 24-Jährige immer wieder, dass die Weltspitze für ihn erreichbar ist. Innerhalb der vergangenen 12 Monate sprang er zwei Mal aufs Podium - sein zweites Weltcup-Podest holte er bei seinem letzten Wettkampf vor Olympia. Gute Voraussetzungen also für den Kampf um Medaillen.

Eine Olympiasiegerin als Mentalcoach

Damit das bei Olympia tatsächlich klappen kann, holte er sich die Hilfe von Nicola Thost. Sie ist die Mentaltrainerin des Allgäuers. "Das Selbstbewusstsein war irgendwie schon da, das Selbstvertrauen aber nicht, weil ich nicht wusste, ob ich das auch im Wettkampf kann, wenn es drauf ankommt", sagte er darüber, wobei Thost ihm geholfen hat.

Vielleicht ist die 44-Jährige auch ein gutes Omen für die Olympischen Spielen. Sie weiß auf jeden Fall, wie man eine Medaille gewinnt. 1998 holte sie Gold in Nagano.