An Fürther U21-Spieler Stach "wird Kuntz seine Freude haben"

Er ist zwar neu in der U21-Nationlamannschaft. Aber er weiß, was und wohin er mit der U21 Nationalmannschaft will: "Es sind drei Gruppenspiele - und drei Siege sind immer möglich. Ich möchte die Gruppe auf jeden Fall gewinnen", gibt sich Anton Stach selbstbewusst.

Stach, der defensive Mittelfeldmann der SpVgg Greuther Fürth, ist einer von vier Neulingen, die für die U21-EM nominiert wurden. Und zwar zurecht, sagt Stefan Leitl, der Fürther Trainer. Bei der SpVgg ist der 22-jährige inzwischen ein unverzichtbarer Stammspieler. Das hat er auch zuletzt im Frankenderby wieder gezeigt: "Er ist durch seine Dynamik und sein Spielverständnis mittlerweile ein ganz wichtiger Faktor in unserem Spiel. Für mich ist er verdient dabei. Stefan Kuntz wird seine Freude an ihm haben", stellt Leitl fest.

"Es ist eine Ehre sein Land zu vertreten"

Anton Stach, gebürtiger Niedersachse, wurde in der Jugend bei Werder Bremen ausgebildet und kam letzten Sommer von der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg nach Fürth. Übersicht, Vielseitigkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aus - also Fußballereigenschaften, die jeder Nationaltrainer gebrauchen kann. Und darüber freut sich der 22-Jährige: "Es ist immer eine Ehre sein Land zu vertreten. Ich freu' mich drauf."

Für Stach ist die Nationalmannschaft Neuland. Für David Raum, den zweiten Fürther Spieler, der berufen wurde, nicht. Der 22-Jährige war schon zweimal dabei und kann dem Neuling den ein oder anderen Tipp geben. "Klasse, dass ich mit David zusammen zur Nationalmannschaft darf", freut sich Stach: "Auch privat verstehen wir uns - wir haben den gleichen Humor."