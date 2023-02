American Football: Tom Brady tritt (schon wieder) zurück

München Spiel als Karriere-Highlight?

Ob das nun erledigt ist? Eine achte Meisterschaft konnte er jeweils nicht gewinnen. Mit den Tampa Bay Buccaneers konnte er nach einer enttäuschenden Saison nur knapp einen Play-off-Platz sichern. Dort schied er schon in der Wild Card Round aus. Vielleicht meinte er ja einen Besuch in München. In der Allianz Arena gastierte er im November beim ersten offiziellen NFL-Spiel in Deutschland gegen die Seattle Seahawks, zeigte eine ordentliche Vorstellung und bekam eine Lederhose geschenkt.

Aber nicht nur sportlich lief das Comeback nicht wie gewünscht. Auch privat musste er einen herben Schlag verkraften. Wohl wegen seines Comebacks reichte Ex-Model Giselle Bündchen die Scheidung ein. Ob das etwas mit dem erneuten Rücktritt zu tun hat, ist nur Spekulation. Zumindest bedankt sich Brady in dem aktuellen Video zuerst und am intensivsten bei seiner Familie für die Unterstützung und veröffentlichte mehrere Fotos aus seiner Karriere, in denen auch Bündchen zu sehen ist.

Gibt es nochmal ein Comeback vom Rücktritt?

In seinem Instagram-Video lässt Brady es wirken, als habe er die Entscheidung für den Rücktritt sehr spontan getroffen. "Als ich heute morgen aufgestanden bin, habe ich mich entschieden, einfach auf 'Aufnahme' zu drücken. Man bekommt nämlich nur einen emotionalen Rücktritts-Essay und ich habe meinen letztes Mal aufgebraucht", sagte er in Anspielung auf seinen ersten Renteneintritt.

Bradys Vertrag, der ihm in der vergangenen Saison 15 Millionen Dollar einbrachte, ist zum Saisonende ausgelaufen. Ob es nochmal einen neuen Profi-Vertrag für ihn und somit einen dritten Rücktritt geben wird, ist nicht ganz ausgeschlossen.

Zumindest füllt er mit seinem Rücktritt die Schlagzeilen, bevor am 13. Februar (0.30 Uhr MEZ) wieder der aktive Football im Vordergrund steht. Dann geht es beim Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs um den Meistertitel bei der vielleicht größten Show im Weltsport. Eine Bühne die sonst so oft Brady für sich beansprucht hatte.