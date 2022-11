American Football kurz und knapp erklärt

Der Super Bowl ist eines der weltweit größten Sportereignisse. Die US-Amerikaner verspeisen vor den TV-Geräten mehr als eine Milliarde Chicken Wings und mehr als 14.000 Tonnen Chips. Am Sonntag kommt die NFL mit einem regulären Saisonspiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks nach München.

Doch wie funktioniert das Spiel und was macht die NFL so besonders?

Die Mannschaften

Beim American Football stehen sich zwei Mannschaften gegenüber. Beide Teams haben einen Kader von bis zu 53 Spielern, welche sich auf die Offense, Defense und Special Teams aufteilen. Während des Spiels stehen sich maximal 11 Spieler auf der jeweiligen Seite gleichzeitig gegenüber.

Das Spiel

Gespielt wird beim American Football insgesamt 60 Minuten in vier Vierteln. Die Viertel dauern jeweils 15 Minuten und nach dem zweiten Viertel gibt es eine 12-minütige Halbzeitpause. Das Spielfeld eines American Football Feldes ist 100 Yards lang, wobei am Ende des Feldes sich zwei Endzonen mit weiteren zehn Yards befinden.

Die Teams versuchen in maximal vier Versuchen („Downs“) von der Ausgangslinie ("Line of Scrimmage“) zehn Yards weit zu kommen. Schafft ein Team dies nicht, dann erhält der jeweils andere Team an dieser Stelle den Ball. Im Regelfall wird im Falle des Scheiterns, die 10 Yards nach drei Versuchen zu überbrücken, im vierten Versuch ein "Punt“ durchgeführt.

Touchdown, Field Goal, Safety

Es können auf verschiedene Art und Weise Punkte beim American Football erzielt werden: Das Ziel jedes Teams ist es, den Ball per Wurf und mittels eines Laufs in eine der beiden Endzonen zu bringen. Für den dann dort erzielten Touchdown erhält ein Team 6 Punkte.

Im Anschluss an diesen kann ein Team mittels Field Goal, einem Schuss durch ein Tor, oder einem weiteren Touchdown, ein bzw. zwei Punkte erhalten. Neben einem Touchdown können Teams noch Punkte durch ein Field Goal oder einen Safety erzielen. Für ein Field Goal erhalten die Teams drei Punkte und für einen Safety zwei Punkte.

Strafen, Big Plays

Eine Besonderheit im American Football stellt die Vielzahl an verschiedenen Strafen dar. Sie können ein Spiel in die eine oder andere Richtung innerhalb von wenigen Sekunden drehen. Beispielsweise kann es passieren, dass bei einer "Pass Interference“ ein Team viele Yards überbrücken, ohne einen erfolgreichen Pass erzielt zu haben. Eine weitere Besonderheit stellen sogenannte „Big Plays“ dar, wo Spieler in kurzer Zeit das Spielfeld überbrücken und direkt einen Touchdown erzielen oder das Team in eine sehr gute Ausgangslage bringen.

Die NFL

Mit einem Jahresumsatz von geschätzten 12,2 Milliarden US-Dollar ist die National Football League die mit Abstand umsatzstärkste Sportliga der Welt. Auch in puncto Zuschauerschnitt liegt die amerikanische Profiliga weit vor allen anderen Sportligen. Die NFL besteht aus insgesamt 32 Teams, welche in zwei Conferences als Franchises organisiert sind.

Die Conferences bestehen wiederum aus vier Divisionen mit je vier Mannschaften. Eine Saison besteht dabei aus der Vorsaison (Preseasaon), regulären Saison (Regular Season) und den Play-Offs. Am Ende der Play-Offs findet der Super Bowl statt, bei welchem der Meister der NFL ausgespielt wird.

Internationale Ausrichtung

Der nationale Markt ist für die NFL nahezu gesättigt. Deshalb sucht die NFL seit einigen Jahren international nach interessanten Wachstumsmärkten. In den vergangenen Jahren hat die NFL stark an Popularität gewonnen und zählt nach dem Fußball bereits zu den attraktivsten Sportligen in Deutschland. Um die Stellung in Deutschland weiter voranzubringen, hat die NFL vergangenes Jahr den Schritt beschlossen, in den nächsten vier Jahren jeweils ein reguläres Saisonspiel abwechselnd in München und Frankfurt auszutragen.

Am Sonntag um 15:30 findet in der Allianz Arena das erste dieser vier Spiele statt.