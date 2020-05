Amateurfußball: Solidarität vom FC Bayern und aus Fürth

SpVgg Greuther Fürth gibt ihren Anteil weiter und stockt ihn auf

Ein solches kommt auch von Zweitligist SpVgg Greuther Fürth: Die in der Regionalliga Bayern spielende U23 der Franken verzichtet auf ihren Anteil und stockt den Betrag in Höhe von 20.000 Euro auf insgesamt 30.000 Euro auf. Das Geld fließt an den Jugendfußball in und um Fürth.

"Die aktuelle Situation ist für die Amateurvereine sportlich wie wirtschaftlich eine schwierige“, sagt SpVgg-Geschäftsführer Holger Schwiewagner: "Wir vergessen auch jetzt nicht, wie viele Amateurvereine insbesondere im Kinder- und Jugendbereich eine sehr wichtige Rolle für den deutschen Fußball spielen."

Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport, ergänzt: "Gerade in schwierigen Phasen ist es wichtig, dass wir alle auch an unsere Nächsten denken. Deshalb haben wir uns als Geschäftsleitung dazu entschlossen, dieses von Bayern München zur Verfügung gestellte Geld aufzustocken und ich finde es toll, dass sich auch unsere Lizenzmannschaft daran beteiligen möchte."