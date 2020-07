Amateurfußball: Neustart ins Ungewisse

Die fast 25.000 Klubs, die beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) registriert sind, haben die erste Welle der Pandemie überstanden. Mal mit mehr, mal mit weniger Schrammen. Noch sind aber gar nicht alle Folgen absehbar. "Der Amateurfußball hat in dieser Krise seine Kraft entfaltet, das stimmt mich zuversichtlich", sagt Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) und DFB-Vize. "Aber wir alle müssen auch etwas dafür tun, dass er so stark bleibt und diese Krise, die sich keiner ausgesucht hat, durchsteht."

Die befürchteten Massenabmeldungen von Mannschaften sind bisher ausgeblieben. In zahlreichen Bundesländern gab es schon wieder Vorbereitungs- und Pokalspiele, im September sollen die Meisterschaftsrunden starten. In Bayern wird die alte, abgebrochene Saison fortgesetzt. In der höchsten Amateurspielklasse, der Regionalliga Bayern, geht es ohne Drittligaaufsteiger Türkgücü München weiter. Nach den regulären Spieltagen soll eine Meisterrunde die Mannschaft ermitteln, die 2021 um den Aufstieg in die 3. Liga spielt.