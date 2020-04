Amateurfußball: Klubs wollen Saison ab September fortführen

Von den 4.348 am Spielbetrieb in Bayern teilnehmenden Klubs beteiligten sich 3.197 an der Umfrage des BFV, was einer Wahlbeteiligung von 73,53 Prozent entspricht. 2.178 Vereine - das sind 68,13 Prozent - stimmten nach Angaben des Verbandes für die Pläne des BFV, die unterbrochene Saison 2019/20 bis zum 31. August auszusetzen und danach ab 1. September zu Ende zu spielen. 1.019 Klubs (31,87 Prozent) votierten gegen den Vorschlag. Der BFV-Vorstand will das weitere Vorgehen am Mittwochabend (22.04.2020) vor diesem Hintergrund beraten.