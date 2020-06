Amateurfußball: Keine Saison 2020/21 in Bayern

BFV will Zusatzwettbewerbe anbieten

In ihren nächsten Sitzungen will sich die LAG mit möglichen Zusatzangeboten für die Vereine auseinandersetzen. Modelle sollen in den nächsten WOchen erarbeitet werden, auch abhängig von Region und Termindruck.

"Dabei ist klar, dass dieser zusätzliche Wettbewerb einen sportlichen Wert und damit eine Attraktivität besitzen muss und darüber hinaus Spielzeit für die Vereine bietet", wird BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher zitiert: "Das können beispielsweise ein modifizierter Pokalwettbewerb mit Gruppenspielen oder aber auch eine Art Play-off-Runde sein. Mit Modellen wie etwa diesen wird sich die LAG nun beschäftigen. Gedankenspiele sind in jedwede Richtung erlaubt und ausdrücklich erwünscht."

Bei den Modellen soll ausdrücklich auf die regionalen Besonderheiten wie Spielklassengröße, Wetterprognosen und Wünsche der Vereine eingegangen werden, um den Klubs "eine hohe Flexibilität" zu ermöglichen.