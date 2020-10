Amateurfußball in Bayern: Vorzeitige Winterpause?

Spielabsagen bis hoch zur Regionalliga möglich

Bis hinauf in die Regionalliga Bayern, die als Amateurliga behandelt wird, in der aber zum Teil unter Profibedingungen trainiert wird, könnte das bereits an diesem Wochenende bedeuten, dass Partien ausfallen. Zuschauer wären aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte in kaum einem Stadion zugelassen. Die Viertligisten finanzieren sich aber zu einem sehr großen Teil aus Zuschauereinnahmen.

Über ein Vorziehen der regulär erst Ende November beginnenden Winterpause soll am Montag in einer Online-Sitzung des BFV-Vorstands entschieden werden.