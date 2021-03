Amateurfußball: Fußballverband fordert praxisnahe Ansagen

"Wie definiert sich die sogenannte stabile Inzidenz? Sind Trainer und Betreuer in der Gruppengröße berücksichtigt? Braucht es Hygienekonzepte? Dürfen Umkleiden geöffnet werden? Dürfen Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen, auch vor Ort bleiben? Was ist mit Kindern, die an einem Ort wohnen, in der andere Inzidenzen vorherrschen als dort, wo trainiert wird?"

BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher prescht mit einigen drängenden Fragen, die sich nach den Lockerungen stellen, in die Offensive. Nach Ansicht des BFV helfen die eher theoretischen Formulierungen der Politik wenig: "Hier braucht es seitens der Bayerischen Staatsregierung dringend praxisnahe Antworten, denn aktuell stehen unsere Vereine und die Menschen im Regen."