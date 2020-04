Amateurfußball - ein Flickenteppich auf dem Weg aus der Krise

Magnus Becker ist Vorsitzender des Landesligisten aus der Stadt im Ruhrgebiet. Die Mannschaft führt die Tabelle mit 43 Punkten aus 18 Spielen an. Nachzuvollziehen, dass sich der Verein bei der Online-Abstimmung des zuständigen Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) für die Option entschied, die Saison abzubrechen und mit dem aktuellen Stand zu werten.

Westfalen wollen Abbruch, Bayern bis September pausieren

Dieses Szenario fand aber mit 24,2 Prozent der Stimmen von 1.149 teilnehmenden Vereinen keine Mehrheit. Es landete auf dem dritten Platz, dahinter nur der Vorschlag: "Saisonfortsetzung (falls möglich) ab September". Mickrige 11,6 Prozent wollten das. Die Mehrheit stimmte dafür, die Saison abzubrechen und so zu tun, als sei keine Minute gespielt worden. Schlecht gelaufen für die SpVg Hagen 11.

Interessante Interpretation

Doch kurz bevor die Sportschau zu Gast war, trudelte eine Nachricht auf dem Handy von Magnus Becker ein, die wieder Hoffnung machte. Videokonferenzen mit den Klubs aus überkreislichen Staffeln hätten "ein fast einstimmiges Votum für den Abbruch der Meisterschaftsserie mit Wertung" erbracht, wie FLVW-Funktionär Manfred Schnieders mitteilte.

Das ist eine interessante Sicht, denn dabei wurden zwei Optionen zusammengerechnet: jene, für die Hagen 11 stimmte, und jene, für die der FC Borussia Dröschede votiert haben dürfte. Der Klub aus dem Sauerland hat zwei Punkte weniger als die Hagener, ist aber auch noch mit einem Spiel im Rückstand. Nach der Hinrunde war Dröschede allerdings vorn, und die Option "Abbruch und Hinrunde werten (nur Aufsteiger)" hatte es eben auch bei der Abstimmung gegeben. Es ist sehr kompliziert.

"Wir wollen keine juristischen Streitigkeiten"

Gemessen an den Mitgliedern ist im Flickenteppich der Landesverbände nur der Bayerische Fußball-Verband (BFV) größer als der FLVW. Rainer Koch führt die Bayern als Präsident an, und er würde gerne ein Vorreiter sein. "Wir wollen keine Geisterspiele, wir wollen keine juristischen Streitigkeiten, wir wollen den fairen Wettbewerb und Entscheidungen auf dem Platz – nicht am grünen Tisch!", wurde er in einer Mitteilung des BFV zitiert. Mehr als zwei Drittel seien in einer Abstimmung dem Vorschlag des Verbandspräsidiums gefolgt und hätten sich eine Aussetzung der laufenden Saison bis zum 31. August ausgesprochen, um dann ab 1. September wieder mit Zuschauern zu spielen - "wenn durch staatliche Vorgaben möglich".