Amateurfußball: BFV-Auswahl spielt für Deutschland um EM-Titel

Team mit Amateur-Kickern aus ganz Bayern

"Es war gigantisch, wir hatten immer daran geglaubt – und jetzt ist es tatsächlich so gekommen. Unfassbar!", freute sich Gashi. Alle Spieler und das Team ums Team verfolgten die Partie an den Smartphones, nach sechs Minuten ertönte auch in Aprilia der Schlusspfiff.

Die BFV-Auswahl besteht aus Bayernliga-Kickern aus ganz Bayern. Mit dabei sind u.a. Spieler der U21 des TSV 1860 München oder der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt, der auch Doppeltorschütze Gashi angehört. Die Endrunde des UEFA Regions' Cup findet im kommenden Jahr im Juni statt.