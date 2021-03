Amateur- und Breitensport: Lockerungen erstmal vom Tisch

Konkret heißt das: Bei einer Inzidenz unter 50 ist kontaktfreier Outdoorsport in Gruppen bis maximal zehn Personen oder in Gruppen mit bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. Liegt der Inzidenzwert zwischen 50 und 100, so verkleinert sich die Anzahl der Gruppen auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten.

Sport mit Körperkontakt, Indoorsport sowie die Nutzung von Duschen und Umkleiden in Vereinen war und bleibt verboten.