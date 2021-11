Am Ende eines Tages: Karl-Heinz Rummenigge und der Fußball

Für Karl-Heinz Rummenigge endete der letzte Arbeitstag als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern am 30. Juni 2021.

Vom Vorzeigefußballer zum Spitzenfunktionär

In dieser Position war er so präsent, dass der Vorzeigefußballer darüber fast in Vergessenheit geriet. Er war zweimal Vizeweltmeister, zweimal Europas Fußballer des Jahres. Und Anfang der 80er-Jahre war Rummenigge einer der besten Kicker der Welt.

Später schaffte er den Wechsel zum respektierten Spitzenfunktionär, hielt den FCB immer auf der Höhe der Zeit und ist an der Entwicklung des europäischen Fußballs noch heute beteiligt.

Spaziergang durch Jahrzehnte mit außergewöhnlichen Momenten

Thomas Klingers Film (14.11.2021, 21.45 Uhr, BR Fernsehen und im Stream) ist ein Spaziergang durch die Jahrzehnte mit Toren, Trophäen, Enttäuschungen, mit Weggefährten, Mitstreitern, mit UEFA-Präsident Ceferin. 45 Minuten: gespickt mit Erinnerungen, Einblicken und Anekdoten, denn Karl-Heinz Rummenigge hat den Fußball geprägt wie kaum ein Anderer.