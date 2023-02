Alu-Pech in Karlsruhe: Regensburg bleibt im Tabellenkeller

Der SSV Jahn Regensburg verpasst den Sprung von den Abstiegsplätzen. Trotz einer soliden Leistung und zweier Aluminiumtreffer verliert der Jahn mit 1:0 in Karlsruhe. Bei einem Sieg des SV Sandhausen gegen den 1. FC Nürnberg könnte Regensburg sogar noch auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.

Folgenschwerer Ballverlust der Regensburger

Schon nach einer Minute hätte der KSC in Führung gehen können. Aber der Regensburger Keeper Jonas Urbig reagierte stark nach dem Abschluss des Ex-Nürnbergers Fabian Schleusener. Im Wildparkstadion entwickelte sich schnell eine offene Partie, in der Albers für Regensburg in der 18. Minute an Torhüter Gersbeck und dem Pfosten scheiterte. Kurz darauf verlor Jahn-Verteidiger Sebastian Nachreiner den Ball in der eigenen Hälfte an Schleusener, der den Karlsruher Konter einleitete. Am Ende landete der Ball bei Kaufmann, der zum 1:0 einnetzte.

Nochmal Alu kurz vor Schluss

Der Jahn drückte auf den Ausgleich. In der 36. Minute traf Regensburg erneut das Aluminium. Dieses Mal setzte Sarpreet Singh, der in Robben-Manier nach innen zog, den Ball an die Latte. Der Regensburger Druck, eröffnete aber auch immer wieder Möglichkeiten für Karlsruher Konter. Schleusener und Cueto vergaben aber beste Chancen für die Badener. So blieb die Partie bis zum Ende spannend. In der 89. Minute traf Singh aus ähnlicher Position wie in der ersten Halbzeit wieder nur das Aluminium, dieses Mal den Pfosten. Der Ausgleich fiel danach nicht mehr. Regensburg bleibt damit vorerst auf dem vorletzten Platz und muss hoffen, nicht noch ans Tabellenende abzurutschen.