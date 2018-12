Althaus springt allen davon - Bob-Fahrer erfolgreich

Bobfahrer räumen ab

Die deutschen Viererbob-Piloten haben indes den zweiten Dreifach-Erfolg nacheinander eingefahren. Diesmal gewann Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich in Winterberg mit seiner in Pyeongchang siegreichen Viererbob-Crew mit 36 Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem für Stuttgart startenden Berchtesgadener Johannes Lochner. Friedrich revanchierte sich am Sonntag zugleich für die knappe Niederlage am Samstag gegen seinen Oberbärenburger Vereinskollegen Nico Walther, der das Auftaktrennen in der Königsklasse gewann und diesmal Dritter wurde. Friedrich fuhr mit seiner Olympia-Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis zweimal Start- und Laufbestzeit.