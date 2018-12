15.12.2018, 16:44 Uhr

Althaus fliegt zum Sieg, Biathlet Peiffer wird Zweiter

Die Oberstdorferin Katharina Althaus flog in Premanon den zweiten Saisonsieg ein. In Gröden überschattete der Sturz von Marc Gisin den Abfahrts-Sieg von Aamodt Kilde. Beim Biathlon in Hochfilzen holte Arnd Peiffer Platz zwei hinter Martin Fourcade.