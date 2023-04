Als Mats Hummels' Weltmeister-Karriere fast ihr frühes Ende fand

Es war an sich kein besonderes Spiel, nach dem sich die Geschichte zutrug, an die sich der damalige Münchner U15-Juniorentrainer Hermann Hummels auch nach 20 Jahren so erinnert, als wäre sie erst Tage alt. Damals spielte sein Sohn Mats Hummels in seiner Mannschaft: Die U15 des FC Bayern München verlor bei den zwei Jahre älteren Gegnern des TSV Ottobrunn.

Hermann Gerland hakt Profikarriere von Mats Hummels ab

Trotzdem trug sich an diesem Tag prägendes Ereignis für die Familie Hummels zu. Das Spiel war bereits vorbei, die Zuschauer befanden sich auf dem Rückweg, da nahm der Münchner Talenteentwickler Hermann Gerland Vater Hummels zur Seite: "Er ist nach dem Spiel mit mir rausgegangen", erinnert sich Hummels, "und sagt: 'Aber Hermann, sorg schon dafür, dass Mats Abitur macht.'" Mit anderen Worten: Zur Profikarriere als Fußballer reicht es nicht, kümmert euch um den Schulabschluss.

Hummels hat erwidert: "Gut, machen wir Schule." Das war ja ohnehin der Plan, an eine Profikarriere dachte im Hause Hummels noch niemand. Doch die Zeit wandelte sich. Aus dem damals verschmähten Mittelstürmer Hummels wurde ein starker Innenverteidiger. Und wieder meldete sich Gerland: "Ein paar Jahre später war Hermann die treibende Kraft, dass er die Schule geschmissen hat", erinnert sich Hummels.

Später wird Hummels Weltmeister in Brasilien

Der Fußballer beendete seine Schullaufbahn in der zwölften Klasse, ein Jahr vor dem Abitur. Im Laufe der Jahre entwickelte sich zu einem der stärksten Innenverteidiger der Welt, 2014 wurde er Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft im Maracana in Rio de Janeiro. Nach seiner Rückkehr von 2016 bis 2019 zum FC Bayern spielt er mittlerweile wieder bei Borussia Dortmund. Und kämpft gegen seine früheren Kollegen um die deutsche Meisterschaft.

Der 34-Jährige ist also ein sehr prominentes Beispiel dafür, dass man Karrieren von Profifußballern nicht vorhersehen kann. Auf dem Weg gehören oft Irrungen und Wirrungen dazu. Manchmal kommt der Entwicklungsschub bei Jugendlichen früher, andere erleben ihn später - mancher Trainer ignoriert einen jungen Kicker, andere fördern ihn gezielt.