Als Frau im Männerfußball: Sabine Herdt im Team mit der Familie

Seit wenigen Monaten ist es in der Bayerischen Fußball-Kreisklasse möglich, als Frau eine Sondergenehmigung zu beantragen, um in einer Männer-Mannschaft mitzuspielen. Sabine Herdt, langjährige Trainerin und Betreuerin beim SV Geroldshausen, hat diese Chance ergriffen. Seit dem 4. Oktober hat die 55-Jährige ein Spielrecht bei den Herren. Am Sonntag stand sie im B-Klasse-Spiel der zweiten Mannschaft gegen die FT Würzburg auf dem Fußballplatz.

Mama, Papa und Söhne: alle "Herdts" in einer Mannschaft

Das Spiel war auch deshalb besonders, weil Sabine Herdt nicht nur als einzige Frau, sondern tatsächlich gemeinsam mit "ihren drei Männern" zum Einsatz kam: Ihre Söhne Daniel (24) und Simon Herdt (21) spielen eigentlich in der ersten Mannschaft des SV Geroldshausen, halfen aber gestern im zweiten Team aus und spielten so mit ihrer Mutter zusammen.

In der Jugend wurden beide bereits von ihr trainiert. Aber bei einem offiziellen Punktespiel in einer Mannschaft zu sein, das sei schon noch einmal etwas ganz besonderes, so Simon. Daniel stimmt ihm zu: Er habe großen Respekt, dass ihre Mutter noch so aktiv sei. Zeitweise standen dann sogar vier "Herdts" auf dem Platz: auch Sabines Mann Volker Herdt (55), eigentlich bei den Alten Herren aktiv, sprang trotz Fußproblemen in der zweiten Halbzeit ein und spielte 45 Minuten lang Seite an Seite mit seiner Frau. Dass das Spiel letztlich 1:4 verloren wurde, war da eher Nebensache.

Keinerlei Akzeptanzprobleme in der Mannschaft

Auch der Rest der zweiten Mannschaft, die sonst von Sabine Herdt betreut wird, begrüßte deren Entscheidung. Akzeptanzprobleme gebe es überhaupt nicht, beteuern die Mannschaftskollegen. Die "Bine" sei einfach Teil des Vereins. Lange Jahre hat die Fußballbegeisterte bereits die Jugendmannschaft trainiert, seit drei Jahren nun betreut sie die zweite Mannschaft. Daneben ist sie auch organisatorisch für den Verein aktiv, kümmert sich jede Woche um die Platzmarkierung und feuert ihre Söhne in der ersten Mannschaft an.

Früher in der Bayernauswahl gespielt

Dass die beiden bereits in der G-Jugend mit dem Fußball begannen, war in der Familie Herdt Ehrensache. Sabine Herdts eigene Fußballkarriere begann hingegen erst mit 16 Jahren: vorher habe es für sie als Frau keine Möglichkeit gegeben in einer Mannschaft zu spielen, so Herdt. Doch sie hatte Talent, spielte für den TSV Uengershausen sogar in der Bayernauswahl. Die Rückkehr auf den Platz mit 55 Jahren sei für sie nun die Erfüllung eines Lebenstraums.