Alpinstar auf Langlaufskiern: Thomas Dreßen trainiert in Oberhof

Dreßen: "Gefühl für die Gleitphasen"

Und wie nehmen's die Sportler auf? Thomas Dreßen genießt die Einheiten in Oberhof. Nicht nur das ursprünglich angedachte Starttraining, sondern die Langlauftechnik in all ihren Facetten. "Beim Skaten bekommst Du ein ganz anderes Gefühl für Gleitphasen", sagt der Alpinrennfahrer: "Man merkt sofort: Wie muss ich mich abdrücken? Wohin muss ich mich abdrücken? Was und wie viel mache ich mit den Armen? Das ist echt interessant."

Ansonsten genießen die Alpinsportler das Langlauf-Training vor allem auch als "willkommene Abwechslung", erklärt Dreßen. Eine Woche lang sind die Alpinherren in Oberhof. Eigentlich stünde demnächst das Sommertraining auf Gletschern in Chile an. Doch der Coronavirus wirbelt die Vorbereitung im DSV komplett durcheinander. Wann es das nächste Mal wieder auf eine Alpintrainingspiste geht, ist derzeit noch offen.