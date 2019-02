Alpine Ski-WM: Josef Ferstl im Super-G ohne Medaille

Paris war in einem spannenden Rennen nur 0,09 Sekunden schneller als die zeitgleichen Johan Clarey aus Frankreich und Vincent Kriechmayr aus Österreich. Dominik Schwaiger (WSV Königssee) landete auf dem 15. Platz. und war damit schneller als Aksel Lund Svindal (16), Beat Feuz (18) oder Kjetil Jansrud (20). Manuel Schmid (SC Fischen) erreichte das Ziel nicht.

Ferstl auch ohne Medaille zufrieden

"Es sind immer kleine Fehler dabei, wenn man schnell fahren will. Im Steilhang habe ich die Schlüsselstelle nicht gut erwischt (...) Ich bin eigentlich happy", sagte Ferstl in der ARD. "Klar zählen bei der WM Medaillen, da kann man sagen, das habe ich verhauen. Aber mit Platz sechs und meinem Sieg in Kitzbühel kann ich schon zufrieden sein", so der für den SC Hammer startende Ferstl weiter. Besser war ein Deutscher in einem WM-Super-G zuletzt 1989, als der spätere Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier Fünfter wurde. Zwei Jahre zuvor hatte Wasmeier mit Bronze die einzige deutsche Medaille in der zweitschnellsten Disziplin gewonnen