Alpine Ski-WM eröffnet: "Hearts racing together"

In den kommenden beiden Wochen werden über 600 Athleten in insgesamt 13 Rennen bei der Alpinen Ski-WM 2023 um die Medaillen kämpfen. Offiziell eröffnet wurden die Titelkämpfe von Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra, vom Präsidenten des WM-Organisationskomitees Bernard Front und vom Präsidenten des Ski-Weltverbands FIS Johan Eliasch. Die festliche Veranstaltung trug das Motto "Hearts racing together".

FIS-Präsident Eliash: "Die Athleten werden an ihre Grenzen gehen"

"Die Zeit ist endlich gekommen. Die Jahre der Vorbereitung sind vorbei, wir sind bereit", so freute sich Eliasch in seiner Eröffnungsrede und kündigte "großartige Rennen" an. Der FIS-Chef ist überzeugt: "Die Athleten werden an ihre Grenzen gehen. Wir wollen die Welt inspirieren und den Zusammenhalt stärken."