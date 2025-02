Weidle-Winkelmann: "Man fährt zur WM, um eine Medaille zu holen"

Zwei Top-Ten-Ergebnissen in der Abfahrt und beim Super-G fuhr die beste deutsche Speedfahrerin Kira Weidle-Winkelmann beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen ein - und war dennoch nicht ganz zufrieden mit Platz acht im Super-G: "Ich hatte zwei größere Fehler bei dem Lauf, aber es ist ein Top-Tep-Ergebnis, was gut ist und was auf jeden Fall hilft, noch weiter das Selbstbewusstsein aufzubauen."

Kurzes Trainingslager vor der WM

Bei Weidle-Winkelmann war zuletzt ein Aufwärtstrend erkennbar. Um nun möglichst selbstbewusst zur Ski-WM nach Saalbach-Hinterglemm in Österreich zu fahren, machte die Oberbayerin nochmal ein kurzes Trainingslager - um sich "nochmal wirklich auf die Basics konzentrieren und dann hoffentlich bei der WM von oben bis unten einen sauberen Lauf fahren."

Die 28-Jährige freut sich auf die Ski-WM, die vom 4. bis 16. Februar 2025 in den österreichischen Alpen stattfindet. Vor vier Jahren jubelte die Athletin vom SC Starnberg über eine Silbermedaille in der Abfahrt bei den Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo. Das ist auch dieses Jahr das Ziel: "Man fährt zu einer WM, um Medaillen nach Hause zu holen", so Weidle-Winkelmann.

Weidle-Winkelmann: "Die letzten Puzzleteile zu suchen"

Einmal fuhr die Oberbayerin in dieser Saison aufs Podest, doch das war Anfang Dezember bei einem FIS-Rennen in Copper Mountain, allerdings mit guter Konkurrenz. Mitte Dezember stoppte ein Magen-Darm-Infekt die DSV-Athletin, aber in den vergangenen Wochen ist ein Aufwärtstrend erkennbar.

Der Weltcup in Garmisch-Partenkirchen war letztlich der Schritt in die richtige Richtung für Weidle-Winkelmann: "Ich hoffe schon, dass ich für die WM etwas drauflegen kann und es noch weiter nach vorne geht." Dafür feilt Weidle-Winkelmann daran, die Kurven noch sauberer zu fahren: "Wichtig ist aber für mich, nicht zu viel an Ergebnisse zu denken, sondern mein Skifahren, was ich jetzt die letzten Tage gezeigt habe, fortzusetzen und noch die letzten Puzzleteile zu suchen", sagte sie in Garmisch-Partenkirchen. Den Traum von einer Medaille hat die Oberbayerin trotzdem.

Die erste Chance dazu bietet sich der Speedspezialistin am Donnerstag, den 6. Februar (Liveticker BR24Sport), im Super-G. Zwei Tage später folgt die Abfahrt (Liveticker BR24Sport).