Alpine Ski-WM 2025 in Garmisch? Entscheidung im Oktober

Gerade erst wurde über die Verschiebung der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo ins Jahr 2022 diskutiert, nun kündigt die FIS die Entscheidung über die Austragung der WM 2025 an, um die sich auch Garmisch-Partenkirchen beworben hat. Ursprünglich sollte die Entscheidung bereits auf dem Fis-Kongress Mitte Mai in Thailand fallen, das Meeting war aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Im Oktober wollen die FIS-Oberen nun in Zürich zusammenkommen. Sollte die Corona-Pandemie dies nicht zulassen, würden die Wahlen online stattfinden, teilte die FIS mit.