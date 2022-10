Alpin-Allrounderin Roni Remme wechselt zum DSV

Der DSV bestätigte den Wechsel auf Anfrage. "Ich fühle mich geehrt und bin sehr aufgeregt, diese Chance zu bekommen", schrieb Remme zu einem kurzen Video bei Instagram, auf dem sie zunächst im kanadischen Rennanzug und dann in der hellblauen deutschen Teamkleidung zu sehen ist. Ihre neuen Kolleginnen hätten sie gut aufgenommen, meinte die zweimalige Olympia-Teilnehmerin, und diesen großen Schritt für sie damit "weniger angsteinflößend gemacht".

Einzige Podestplatzierung in der alpinen Kombination

Remme hatte ihren internationalen Durchbruch im Winter 2018/19. Damals holte sie als Zweite in der alpinen Kombination von Crans Montana ihre einzige Podestplatzierung im Weltcup. Bei der WM in Are fuhr sie in derselben Disziplin als Fünfte in die Nähe der Medaillenränge. In den vergangenen beiden Wintern kam Remme im Weltcup nicht mehr in die Top 15. Ihre beste Disziplin ist der Slalom.

Romed Baumann war letzter "Import"

Nationenwechsel sind im Skisport unter der Voraussetzung möglich, dass beide Nationalverbände und der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) zustimmen. Für die deutschen Skirennläufer ist bereits der gebürtige Österreicher Romed Baumann erfolgreich aktiv. Er gewann für den DSV bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo Silber im Super-G.