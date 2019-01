Alphonso Davies: Vom Flüchtlingskind zum neuen FC-Bayern-Juwel?

Davies soll auf den Flügeln wirbeln

Die Bayern waren stolz, als sie die Verpflichtung des Talents verkünden durften. Immerhin stachen sie unter anderem Manchester United und den FC Chelsea aus. Vor allem seine Schnelligkeit und Ballsicherheit zeichnen den 18-Jährigen aus, er fühlt sich auf der linken Außenbahn am wohlsten. Ob er sich im hochkarätigen Kader der Bayern behaupten kann, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Wenn er weiterhin sein Ziel verfolgt, so gut wie sein großes Vorbild Lionel Messi zu werden, dürfte dem nichts im Wege stehen.

Nicht alle Toptalente schlugen ein

Mit der Verpflichtung von vielversprechenden Youngstern lagen die Bayern aber nicht immer richtig: Pierre-Emile Höjbjerg kam beispielsweise als 16-Jähriger, konnte sich aber nie durchsetzen. Als 21-Jähriger wurde der Däne zum FC Southampton verkauft. 2014 angelten sich die Bayern den talentierten 18-Jährigen Sinan Kurt von Borussia Mönchengladbach. Drei Millionen Euro überwiesen sie an den Bundesliga-Konkurrenten. Aber Kurt konnte auch nicht überzeugen. Am 7. Januar 2016 wurde er für nur noch 500.000 Euro an Hertha BSC weitergereicht.