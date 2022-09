Alpencross: Die schönsten Routen mit dem Mountainbike

Gipfel, Wälder, endlose Weiten - ein Panorama, das süchtig macht. Immer mehr Menschen strömen Richtung Alpen. Die Pandemie hat diesen Trend nur beschleunigt. Und viele wollen nicht nur Gipfel erklimmen. Sie wollen die komplette Bergkette überwinden.

Grundsätzlich gilt: Egal, ob Couch-Potato oder Fitness-Junkie, egal ob jung oder alt. Über die Alpen kann es heutzutage jeder schaffen. Nicht zuletzt die Erfindung und Entwicklung des E-Bikes hat dazu beigetragen. Aber auch ohne Elektro-Boost klappt der Sprung ins Abenteuer.

Die Einsteiger-Variante: Via Claudia

Wer das erste Mal eine Alpenüberquerung auf dem Mountainbike plant, macht mit dieser historischen Route nichts falsch. Vor 2.000 Jahren nutzten die Römer diesen Handelsweg, der Norditalien mit den Handelszentren Augsburg und Donauwörth verband. Geradelt wird aber nicht ganz so weit: Von Füssen geht es für die meisten an den Nordzipfel des Gardasees.

Über den Fern- und Reschenpass erreicht man den herrlich blauen Reschensee auf 1.500 Metern. Im Anschluss geht’s - mit reichlich Sonne - den Etsch-Radweg entlang nach Meran. Über die Südtiroler Weinstraße und den Kalterer See erreicht man Rovereto, wo man die Via Claudia verlässt. Die letzten Kilometer sind entspanntes Ausrollen bis zum Gardasee.

Tourdaten: Via Claudia Augusta 3.200 Höhenmeter, 385 Kilometer, fahrbar in sechs Etappen: https://www.viaclaudia.org/radtour/rad-route-via-claudia-augusta

Der Klassiker: Heckmair-Route

Die Legende unter den Alpencross-Routen ist nur was für Biker mit trainierten Wadln. Die hatte Andreas Heckmair definitiv: Der Oberstdorfer plante die Route von seiner Heimat nach Riva am Gardasee aus eigener Hand. Vor über 30 Jahren war das. Das Ergebnis: Ein Abenteuer, das noch heute zahlreiche Mountainbiker inspiriert. Spektakuläre Landschaften und technische Trails schmücken den Weg, zu dem aber auch viele Schiebe- und Tragepassagen wie am Passo die Campo gehören.

Mittlerweile gibt es Abschnitte, auf denen Radfahren verboten ist. Die Route ist aber so beliebt, dass einige Anpassungen vorgenommen wurden und jeder den Gardasee erreichen kann. Dennoch: Für die Mutter aller MTB-Routen über die Alpen muss man sein Mountainbike beherrschen.

Tourdaten: Heckmair-Route 13.500 Höhenmeter, 312 Kilometer, fahrbar in sechs Tagen https://www.komoot.de/collection/3/heckmair-transalp-die-erfindung-eines-traums

Marvin-Route: Alpencross für Fortgeschrittene

Mein persönlicher Favorit: Ein vergleichsweise neuer, aber dafür direkter Weg über die Alpen für erfahrene Mountainbiker. Bei der Marvin-Route spart man sich die Schiebe- und Tragepassagen der Heckmair-Route, allerdings ist sie dank der vielen Singletrails deutlich anspruchsvoller als die Via Claudia Augusta.

Gestartet wird am oberbayerischen Kochelsee, von wo es in sieben Tagesetappen durch eher unbekanntere Täler und Pässe geht. Highlights sind der Innsbrucker Almenweg, der Einser-Trail nach Gossensass, der Rinner-Sattel am Jaufenpass, der "Rankipino“-MTB-Trail und ein Teil der Dolomiti Brenta Bike-Strecke. Das Ziel ist auch bei dieser Tour dasselbe: Der Aperol am Gardasee.

Tourdaten: Marvin-Route 11.600 Höhenmeter, 424 Kilometer, fahrbar in sieben Tagen https://www.marvintransalp.it/de

Mehr zum Thema Alpencross gibt es in der aktuellen Ausgabe des Fitnessmagazins. Welche Vorbereitung braucht es dafür? Wie plant man die Unterkünfte? Und was sind die Unterschiede zu einer TransAlp zu Fuß? Hier geht’s zur neuen Folge.