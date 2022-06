Allianz Arena München: Fußballtempel und Touristenattraktion

Doppel-Eröffnung im Mai 2005

Bei der Stadion-Grundsteinlegung am 21. Oktober 2002 waren die Löwen - damals noch in Person des verstorbenen früheren Präsidenten Karl-Heinz Wildmoser, noch mit dabei. Nach nicht einmal drei Jahren Bauzeit war das Stadion - rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland - fertig.

Beide Mannschaften bekamen ihr "Eröffnungsspiel". Den Anfang machten die Sechziger, die am 30. Mai 2005 den 1. FC Nürnberg mit 3:2 besiegten. Einen Tag später spielte der FC Bayern gegen die deutsche Nationalmannschaft erstmals in der Arena (4:2).

WM-Triumphe und ein "Finale dahoam"

Bei der WM 2006 wurden gleich mehrere Spiele im neuen Fußballtempel ausgetragen, u.a. das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica (4:2) sowie das Achtelfinale der DFB-Auswahl gegen Schweden (2:0).

Seitdem hat die Arena viele wichtige, spannende Spiele und die eine oder andere Meisterfeier gesehen. Allerdings auch eine extrem bittere Niederlage: 2012 haben die Bayern die Möglichkeit, als erste Mannschaft den Champions-League-Titel im eigenen Stadion zu holen. Doch das "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea ging dramatisch nach Elfmeterschießen verloren. 2025 soll das Finale der Königsklasse erneut in München stattfinden. Die nächste Chance für den FCB.

Erstes NFL Spiel in Deutschland

Zuvor wird die Arena am 13. November 2022 zum Schauplatz des ersten NFL-Spiels auf deutschem Boden. Die Tampa Bay Buccaneers mit ihrer Quarterback-Legende Tom Brady und die Seattle Seahawks aus der National Football League treffen aufeinander. Es wird das erste Sportevent außerhalb des Fußballs in der Arena sein.