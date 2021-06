Bunte Allianz Arena: UEFA-Entscheidung sorgt für Protestwelle

Viel Kritik an UEFA-Entscheidung in den sozialen Medien

Auf Twitter wird die Entscheidung der UEFA heiß diskutiert. Dabei geht es unter anderem um die Argumentation des Verbandes. Diese begründet die Entscheidung nämlich damit, dass sie "aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale" Organisation sei. Angesichts des politischen Kontextes dieses Vorhabens müsse die UEFA diese Anfrage ablehnen. Stattdessen schlug der Verband andere Termine für eine Beleuchtung des Stadions in den Regenbogenfarben vor.

Während einige die Neutralität loben, sammelt sich jedoch auch viel Kritik an dieser Haltung. Schließlich stünden die Farben für "Selbstbestimmung, Toleranz, Weltoffenheit, Freiheit" und damit ein wichtiges Zeichen gegen Homophobie.

Weinreich: Sport ist politisch

Der Journalist und Blogger Jens Weinreich kritisiert die Entscheidung der UEFA im Tagesgespräch auf Bayern 2 . Es gehe nicht um Politik, sondern um Menschenrechte und eine homophobe Gesetzgebung. "Das Stadion sollte in München sollte einfach leuchten", so Weinreich. Auch die UEFA selbst kritisiert Weinreich scharf. Bei Sportverbänden wie diesem handle es sich um "Monopolisten":

"Das sind undemokratische Vereinigungen, dubiose Vereinigungen, teilweise besetzt mit Kriminellen und Vereinigungen, die immer im Bett mit Diktatoren sind." Jens Weinreich

Er weist in diesem Zusammenhang auf einen Jugendfreund Viktor Orbáns hin, Milliardär Sándor Csányi, einem Vizepräsidenten der UEFA. Argumente, dass Sport nicht politisch sein sollte, lässt Weinreich nicht gelten: "Sport ist natürlich politisch, wie alles was wir tun." Sport bewege sich immer im politischen Raum und die Frage sei, ob man eine Grenze setze oder nicht, ob man sich zur Demokratie und zu Menschenrechten bekenne.

Andere Stadien leuchten in Regenborgenfarben

Am Mittwoch wird es voraussichtlich dennoch in ganz Deutschland bunt. Als Reaktion auf das UEFA-Verbot sollen andere Stadien in Deutschland bunt leuchten, zum Beispiel in Köln und Frankfurt. Auch fürs Münchner Stadion gibt es kreative Ideen im Netz.

Der ehemalige englische Fußballspieler Gary Lineker rief München auf Twitter dazu auf, das Münchner Stadion trotz des Verbots zu beleuchten. Andere User auf Twitter schlugen vor, dass sich die Fans in Regenbogenfarben kleiden oder die Fußballspieler entsprechend die Haare färben.