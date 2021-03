Allgäuer Snowboarder Höflich bei WM Siebter in der Halfpipe

Mit einem sicheren ersten Run hatte es der 23-jährige Allgäuer in der Qualifikation locker auf Platz sechs geschafft. Im Finale wollte er angreifen. "Dann werde ich noch was draufsetzten und alles noch ein bisschen sauberer landen. Ich will auf jeden Fall in die Top fünf – und vielleicht ist sogar eine Medaille drin." Und das tat er - auf jeden Fall im ersten Run. Da setzte er sich mit 79.75 Punkten hinter den Australier James Scotty (90,50) auf Platz zwei.

"Mein erster Run war ziemlich gut, ich habe meinen Quali-Run da noch mal wiederholt", sagte Höflich. Er habe dann im zweiten Durchgang probiert, einen für ihn noch relativ neuen Trick einzubauen. "Das hat leider nicht so gut geklappt", erklärte er den weiteren Wettbewerbsverlauf.

Beim zweiten und dritten Run gepatzt

Beim zweiten Versuch musste er sich mit nur 31 Punkten zufrieden geben und wurde vom Schweizer David Hablützel sowie vom US-Amerikaner Chase Josey überholt. Zudem gelang dem Japaner Yuto Totsuka eine perfekte Darbietung, die mit 93 Punkten belohnt wurde und ihn ganz nach vorne brachte. Von Platz fünf aus versuchte Höflich nachzulegen, das missglückte ihm aber (15,75 Punkte). Am Ende reichte seine Bestwertung aus dem ersten Run 79,75) nur zum siebten Platz. Dieses Ergebnis sei "bei der auch okay", sagte er danach.

Bestes Ergebnis seiner Karriere

7.25 Zähler fehlten dem 23-Jährigen für sein erstes WM-Edelmetall in der Königsdisziplin der Freestyler. Nach Platz 32 in 2017 und Rang 19 in 2019 feierte Höflich aber das mit Abstand beste WM-Ergebnis seiner Karriere. Die weiteren deutschen Starter Benedikt Bockstaller (Bischofswiesen), Florian Lechner (Ostin) und Christoph Lechner (Ostin) hatten den Einzug in das zehnköpfige Finalfeld klar verpasst.

Ettel in der Frauen-Qualifikation ausgeschieden

Bei den Frauen verteidigte Olympiasiegerin Chloe Kim (USA/93.75) ihren Titel erfolgreich. Die deutsche Snowboarderin Leilani Ettel (Pullach) war als Neunte der Qualifikation vorzeitig ausgeschieden. Weltmeister bei den Herren wurde der Japaner Totsuka, der im dritten Run (96,26) nochmals nachgelegt hatte, vor dem Australier Scotty (90,50) und Jan Scherrer mit 87,00 Punkten aus seinem letzten Versuch.