Allgäuer Segler Philipp Buhl verpasst Olympiamedaille

Trotz eines fast perfekten "Medal Race", bei dem es doppelte Punkte gibt, verpasste der Allgäuer Segel-Weltmeister Philipp Buhl bei den Olympischen Sommerspielen eine Medaille. In seinem Laser wurde er im letzten Olympiarennen Dritter. Im Gesamtklassement konnte er sich trotzdem nicht nach vorne schieben: Buhl beendete die Spiele von Tokio auf Platz fünf.

Olympia-Gold nach Australien

Als Olympiasieger stand bereits vor dem "Medal Race" der Australier Matthew Wearn fest. In den zehn olympischen Wettfahrten zuvor fuhr er einen uneinholbaren Vorsprung heraus. Silber ging an den Kroaten Tonci Stipanovic, Bronze an Hermann Tomasgaard aus Norwegen.