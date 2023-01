Allgäuer Schmid in Lauerstellung beim Nacht-Event in Schladming

Olympiasieger Odermatt fehlt nach Kitzbühel-Rettungsaktion

Auch ohne Olympiasieger Marco Odermatt dominierten die Schweizer beim sechsten Riesenslalom-Weltcup des WM-Winters. Loic Meillard fuhr in 1:09:05 Minuten Bestzeit, dahinter landeten sein Landsmann Gino Caviezel (+0,64 Sekunden) und der Norweger Henrik Kristoffersen (+1,06).

Odermatt fehlte wegen der Folgen eines Beinahe-Sturzes in der Abfahrt am vergangenen Freitag in Kitzbühel erneut. Nach einem Schneetraining am Vormittag entschied sich der Gesamtweltcupsieger wegen Knieproblemen gegen einen Start. Der Riesenslalom in Schladming findet als Ersatz für Garmisch-Partenkirchen statt, eigentlich hätte am Wochenende auf der Kandahar gefahren werden sollen.