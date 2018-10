Allgäuer Philipp Buhl deutscher Segelmeister im Laser

Deutscher Meister im Laser, einer sportlichen Einhandjolle, war Buhl schon einige Male. Der 28-jährige Allgäuer, der für den Segelclub Alpsee-Immenstadt startet, ist als Profisegler aber auch international eine große Nummer: Zwischenzeitlich war er Weltranglistenerster, hat die Kieler Woche und mehrere Weltcups gewonnen, war Europameister und WM-Zweiter.

Nur mit Olympia hat er noch eine Rechnung offen: Bei seinen ersten Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde Buhl nur 14., das Ziel für Tokio 2020 ist ambitioniert: "Eine olympische Medaille, die goldene am liebsten", formuliert er seine Träume. Für einen Segler zählt eigentlich nur Olympia.

Buhl zufrieden mit dem Olympiarevier 2020

Gesegelt wird in zwei Jahren in der Sagami-Bucht bei der Halbinsel Enoshima. Buhl kennt die Wettkampfstätte bereits: "Das Olympiarevier gefällt mir bisher - ich war zwei Mal dort - viel besser als das letzte in Rio. Was kein Geheimnis war, dass mir das nicht besonders gelegen hatte", erklärt Buhl.

In Japan war er dagegen beim Weltcup schon recht zufrieden: "Wir hatten schöne Bedingungen, ich bin nur knapp am Podium vorbeigefahren beim Weltcup dort. Ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr ein intensives Jahr mit viel Zeit in Japan haben."