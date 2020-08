Alle Teams, alle Paarungen - das Champions-League-Finalturnier

Atalanta Bergamo und Paris St. Germain eröffnen das Champions-League-Finalturnier in Lissabon am kommenden Mittwoch. Der FC Bayern bestreitet am Freitagabend sein Viertelfinale gegen den FC Barcelona.

Im Falle eines Sieges treffen die Münchner im Halbfinale entweder auf Manchester City mit dem Ex-Bayerntrainer Pep Guardiola oder Real-Madrid-Bezwinger Olympique Lyon.

Entscheidung in nur einem Spiel - Anstoß immer 21.00 Uhr

Anders als sonst in der Champions League üblich gibt es kein Hin- und Rückspiel. Nur eine Partie entscheidet über das Weiterkommen. Anstoß ist immer um 21.00 Uhr.

Gespielt wird in zwei Stadien: Das Estádio da Luz ist sonst die Heimstätte von Benfica Lissabon, das Estádio José Alvalade XXI der Spielort von Sporting Lissabon.