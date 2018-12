Alle Spiele live? Die Rechte-Situation der Champions League

Alle Spiele, alles live? Auf Sky? Das war einmal. Seit dieser Saison verfügt der Bezahlkanal nicht mehr über das Gros der Ausstrahlungsrechte. Er teilt sie sich mit einem vergleichsweise jungen Player DAZN. Viele Fußball-Fans wissen vermutlich bis heute nicht, wie man den Namen korrekt ausspricht. Der Streaming-Dienst ist eine Tochter der britischen Perform Group, einem globalen Sportunternehmen, und er schickt sich an, eine Art Netflix des Sports zu werden.

Komplizierte Spiele-Aufteilung

Die Aufteilung der Champions-League-Partien erscheint einigermaßen kompliziert. DAZN zeigt wesentlich mehr Einzelspiele als der bisherige Platzhirsch Sky. Der wiederum hat sich im Gegenzug die attraktiven Konferenz-Rechte gesichert. Zudem hat Sky ein Erstwahlrecht auf die Top-Spiele mit deutscher Beteiligung. Hauptverlierer des Deals war das ZDF, das seit Sommer 2012 attraktive Teile der Königsklasse übertragen hatte. Jetzt sind nicht mal mehr die Highlights im Free-TV zu sehen.

Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm, der auch für die Sportrechte im Ersten zuständig ist, bedauert das: "Die Champions League ist in ganz Europa jetzt nur noch im Pay-TV, und das halte ich für eine sehr problematische Entwicklung." Seit dieser Saison werden die Fans des europäischen Spitzenfußballs vom Pay-TV zur Kasse gebeten. Und das nicht zu knapp.

Wilhelm: "UEFA tut sich keinen Gefallen"

Das Zwei-Jahres-Super-Sport-Abo bei Sky kostet im Monatsschnitt knapp 30 Euro. DAZN verlangt knapp 10 Euro monatlich, ist im Unterschied zu Sky kurzfristig kündbar. Wer alle Spiele seines Klubs auf dem heimischen Bildschirm verfolgen will, muss sogar zwei parallele Abos abschließen. Oder alternativ eine Sportbar aufsuchen. Ulrich Wilhelm ist skeptisch: "Meine Prognose ist: Damit tut sich die UEFA auch keinen Gefallen, weil hier eine Entkoppelung von der Bevölkerung eintreten könnte über die Jahre."

Schon jetzt ist klar. Reichweiten wie bislang im ZDF lassen sich im Pay-TV nicht erzielen. In der vergangenen Saison sahen mehr als 13 Millionen Zuschauer allein die Halbfinal-Partie Real Madrid gegen die Bayern im Zweiten. Das kostenpflichtige Angebot von Sky lag dagegen im Schnitt pro Spiel nur bei rund zehn Prozent der jeweiligen ZDF-Reichweite.

200 Millionen Euro für die Champions-League-Rechte

Ob nach dem Wegfall der Free-TV-Übertragungen nun die Zahl der Pay-Abos explodiert ist oder die Fans verstärkt die Sportbars stürmen – darüber liegen genaue Zahlen noch nicht vor. 54 Millionen Euro hatte das Zweite zuletzt in das hochkarätige Sport-Event investiert. Offenbar zu wenig für die Renditejäger der UEFA. Dem Vernehmen nach lässt sich das Tandem Sky und DAZN die exklusiven Rechte pro Saison etwa 200 Millionen kosten. Lizenzsummen, die in Zeiten öffentlich-rechtlicher Sparzwänge nicht vermittelbar sind, findet ARD-Chef Ulrich Wilhelm: "Wir werden einerseits versuchen, immer wieder in diesem Wettbieten mitzuhalten und auf der anderen Seite allerdings Mondpreise nicht mitmachen. Dann lieber Rechte sausen lassen, nicht mehr erwerben, wenn man mit unverschämten Forderungen konfrontiert ist. "

Kartellamt ermittelt gegen DAZN und Sky

Seit sechs Wochen ermittelt übrigens das Bundeskartellamt gegen Sky Deutschland und DAZN. Es geht dabei um die Modalitäten der Rechteteilung, konkret um die Frage, ob diese Kooperation den Wettbewerb im Interesse der Verbraucher gefördert oder beschränkt hat. Aus Sicht der Fans dürfte die Antwort auf diese Frage nicht allzu schwer fallen.