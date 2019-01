Alle sieben DSV-Adler qualifiziert - Eisenbichler schwächelt

Bundestrainer Schuster glaubt weiter an enges Duell

Skisprung-Bundestrainer Schuster glaubt bis zum Finale in Bischofshofen jedoch weiter an ein enges Duell zwischen Markus Eisenbichler und Ryoyu Kobayashi um den Gesamtsieg. "Ich glaube nicht, dass die Vorentscheidung in Innsbruck fallen wird. Ich hoffe, dass wir in Bischofshofen mit Markus noch um den Sieg kämpfen", so Schuster. In der Gesamtwertung liegt der Japaner Kobayashi mit 548,9 Punkten knapp vor Eisenbichler (546,6). Der Pole Dawid Kubacki (526,0) hat auf Rang drei bereits einen deutlichen Rückstand.