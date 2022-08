Alica Schmidt: die 400-Meter-Läuferin mit dem Social Media-Hype

In ihrer Instagram-Story steht auf Englisch: "Leute, ich habe die besten Nachrichten aller Zeiten!" Alica Schmidt hat Freudentränen in den Augen, als sie ihren etwa drei Millionen Followern mitteilt, dass sie an der Heim-EM teilnehmen wird.

"Das war das große, große Ziel dieses Jahr. Ich wusste, dass es schwer wird, es zu schaffen, deshalb bin ich so begeistert und stolz, dass ich es geschafft habe. All dieser Schweiß, Schmerz, die Tränen und harte Arbeit waren es definitiv wert. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet", sagt sie in ihre Handykamera.

Model, Influencerin, Läuferin

Mit der EM-Teilnahme beweist sie endgültig, dass sie zur Weltspitze gehören kann. Neben ihren sportlichen Leistungen macht sie auch als Model und Instagram-Star auf sich aufmerksam. Die 23-Jährige hat hochdotierte Werbeverträge. Der Medienhype um sie beginnt im Jahr 2017, nachdem ein australisches Magazin sie zur "heißesten Läuferin der Welt" kürte – innerhalb weniger Tage bekam sie 800.000 neue Follower. Heute folgen ihrem Social Media-Auftritt 3,2 Millionen. Zum Vergleich: Die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo folgen 161.000 Menschen.

Alica Schmidt: "Ich sehe mich selbst als Sportlerin"

Die Sprinterin vom SC Charlottenburg gehört zu den besten 400-Meter-Läuferinnen Deutschlands. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften Ende Februar in Leipzig holt sie Silber, bei den deutschen Finals in Berlin Ende Juni sprintet sie zu Bronze. "Ich sehe mich selbst als Sportlerin und nicht als Influencerin und bin froh, dass ich mittlerweile auch so wahrgenommen werde", erklärt Schmidt im Sportschau-Interview. Ihr Ziel für die Heim-EM lautet: auf der Stadionrunde unter 52 Sekunden laufen.