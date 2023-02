Alexis Pinturault zum zweiten Mal Kombinations-Weltmeister

Frankreich jubelt. Bei der Alpinen Ski-WM in Courchevel durften sich die französischen Skifans über das erste WM-Gold für einen Franzosen freuen. Möglich machte das Alexis Pinturault, der in der Kombination nach dem SuperG und dem Slalom knapp vor den Österreichern Marco Schwarz (+ 0,10 Sekunden) und Raphael Haaser (+ 0,44) blieb.

Es ist das dritte WM-Gold für Pinturault, das zweite in der Kombination. Bereits 2019 im schwedischen Are hatte sich der Mann, der als einer der letzten großen Allrounder im Skizirkus gilt, den Kombinationstitel gesichert. Der als Mitfavorit gestartete Schweizer Loic Meillard patzte beim Super G und wurde am Ende Sechster. Silber und Bronze sicherten sich die ÖSV-Fahrer.

Jocher verpasst Top Ten - Sander verzichtet auf den Slalom

Für den DSV belegte Simon Jocher vom SC Garmisch Platz 13. Der 26-jährige Speedspezialist hatte schon nach dem Super G auf Rang 13 gelegen. Im Slalom leistete er sich einen schweren Fahrfehler und blieb nach zwei Läufen 5,50 Sekunden hinter dem Sieger zurück. Den Slalom habe er "verhaut", gab Jocher im ZDF zu. Dennoch hatte er ein Lächeln im Gesicht, "weil es der erste Tag war, an dem ich mich wieder an der Weltspitze gesehen habe".

Andreas Sander (Ennepetal) fuhr wie Teamkollege Romed Baumann nur den Super G und verzichtete wie viele andere Athleten auch auf den von ihm ungeliebten Slalom.