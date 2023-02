Alexandra Popp vor Schweden-Spiel: WM-Titel als Ziel

Die deutsche Nationalmannschaft erwartet am Dienstag, den 21.02. um 18:15 Uhr die starken Schwedinnen zum Testspiel. Nach dem kurzen Trainingslager in Marbella und dem geheimen Test gegen Irland wird das Spiel zum ersten Härtetest auf dem langen Weg zum möglichen WM-Titel.

Däbritz: "Genau die Spiele, die wir wollen"

Die Oberpfälzerin Sara Däbritz, die aktuell für Paris St.-Germain spielt, freut sich auf den Gegner: "Die Schwedinnen sind bei den letzten Turnieren immer sehr weit gekommen und das beweist auch deren Stärke. Aber das sind auch genau die Spiele, die wir brauchen und wollen." Schweden war bei der vergangenen WM Dritter geworden und zur gleichen Zeit wie deutschen Mannschaft ebenfalls in Marbella im Trainingslager.

Sidney Lohmann vom FC Bayern fällt aus

Beim Start ins neue Länderspieljahr muss Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf Sidney Lohmann vom FC Bayern München verzichten. Die 22-Jährige wird aufgrund von muskulären Problemen nicht zur Verfügung stehen. Wieder mit dabei ist dagegen Bayern-Angreiferin Lea Schüller, die bei den letzten Tests gegen die USA noch fehlte. Neben Schüller stehen mit Carolin Simon, Klara Bühl, Linda Dallmann und Lina Magull vier weitere Spielerinnen im Aufgebot der DFB-Frauen.

Popp: "WM-Titel als klare Zielsetzung"

Kapitänin Alexandra Popp zeigte sich vor der Partie direkt kämpferisch mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft: "Ich sehe definitiv den Titel als Zielsetzung bei uns und auch die Qualität innerhalb der Mannschaft." Für Popp, die vor ihrem 125. Länderspiel steht, ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. In Duisburg absolvierte die 31-Jährige vor 13 Jahren ihr erstes Länderspiel und machte beim FCR Duisburg ihre ersten Schritte in der Bundesliga.

Kanzler ebenfalls im Stadion

Das Interesse bei den Fans am Testspiel gegen Schweden ist auf jeden Fall groß. Am Sonntag waren bereits fast 18.000 Ticktes verkauft. Bundestrainerin Voss-Tecklenburg hofft noch die Marke von 20.000 Zuschauern knacken zu können. Ebenfalls im Stadion sein wird Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Rande des Spiels auch Gespräche mit Voss-Tecklenburg und DFB-Präsident Bernd Neuendorf führen wird. Nach dem Test gegen Schweden folgen auf dem Weg zur WM noch weitere Highlight-Länderspiele gegen Brasilien und vermutlich die Niederlande im April.