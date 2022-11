Alexander von Kuczkowski: Football ist komplex und faszinierend

Die größte und reichste Sportliga der Welt macht Station in München. Bis zum Sonntag wird die Heimspielstätte des FC Bayern für das Showmatch der NFL zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks zu einem Football-Tempel umgebaut.

Der Run auf die Karten hat alle Erwartungen übertroffen, obwohl es in Deutschland nur eine Randsportart ist. Alexander von Kuczkowski von der Footballerei, die seit 2016 in einem Podcast rund um die NFL berichtet, erklärt die Basics.

Football ist sehr komplex

"Football ist keine Sportart für den ersten Kontakt, weil sie eben sehr komplex ist", so Alexander von Kuczkowski im Instagram-Talk von BR24 Sport mit Sina Wende. "Die Bezeichnung 'Rasenschach' stimmt schon. Es gibt viele Unterbrechungen, keine Frage, aber wenn man sich auf den Sport mal eingelassen hat, dann ist er total faszinierend", schwärmt der Podcaster und erklärt die Basics für Neueinsteiger: 11 gegen 11, die Offense gegen die gegnerische Defense. "Es geht darum, den Ball, vielmehr das Ei, in die gegnerische Endzone zu bringen - entweder kann man mit dem Ball laufen, oder man kann den Ball werfen – dafür gibt es sechs Punkte, das nennt sich Touchdown".

Auch durch ein Fieldgoal könne man drei Punkte erzielen. "Das sind diese großen gelben Stangen, da kann man durchkicken. Dafür gibt es drei Punkte. Man hat immer vier Versuche, um zehn Yards Raumgewinn zu erzielen auf dem Rasen. Wenn einem das gelingt, hat man neue vier Versuche. Es ist wahnsinnig athletisch, es ist wahnsinnig physisch, es ist sehr taktisch – es ist eigentlich alles dabei".

Langer Prozess, ein Football-Spiel nach München zu bringen

Jetzt ist das NFL-Spektakel in Bayern zu sehen. Allerdings war es "ein langer Prozess, mit einem jahrelangen Anlauf", erzählt von Kuczkowski. "Es gab in den 90er-Jahren ja schon den American Bowl, da gab es Vorbereitungsspiele im Berliner Olympiastadion, daraus ist dann die World League of American Football und dann die NFL Europe Mitte des letzten Jahrzehnts entstanden. Das Interesse an Football ist hierzulande immer größer geworden, seit es jetzt seit ein paar Jahren auch wieder im Free-TV läuft, weil die Leute nichts dafür bezahlen müssen".

Deutschland ein interessanter Markt für die NFL

"Einzelne Teams wie zum Beispiel die Seattle Seahawks, die jetzt kommen, haben eine große Fanbase in Deutschland. Und der Markt ist natürlich für die NFL interessant, denn machen wir uns nichts vor, letztendlich ist es ein Wirtschaftsunternehmen. Da geht es um Milliarden Dollar", so "Kucze", wie er sich im Podcast nennt. "In Amerika ist die NFL die größte Sportliga und die reichste Sportliga der Welt. Jetzt geht es halt darum andere Märkte zu erobern und da liegt Deutschland natürlich auf der Hand". München habe sich wie Frankfurt und Düsseldorf beworben und "den Zuschlag bekommen, genauso wie Frankfurt. Und jetzt in diesem Jahr darf München die Premiere austragen".

Große Vorbereitungen notwendig

Der Aufwand für ein Spiel ist immens. "Das ist ein großer logistischer Aufwand – keine Frage. Auch die Spielerkabinen mussten erweitert werden. Zu so einer Football-Mannschaft gehören mindestens sechzig Mann, im Vergleich zum Fußballkader ist das das Dreifache. Die haben den Kabinentrakt ausgebaut, Türen aus den Angeln gehoben, da wurde schon einiges gemacht in den letzten Wochen".

Anspruch der NFL an das Football-Spiel in München

Für die NFL sei es nicht nur Marketing, sondern ein wichtiges Spiel, was auch immer wieder betont wurde: "Das ist jetzt keine Spaßveranstaltung, das ist kein Marketing Gag. Wir führen dort ein reguläres Saisonspiel durch und es soll aussehen wie ein reguläres Saisonspiel. Also der Amerikaner, der Zuhause vor dem TV sitzt, der soll gar keinen Unterschied merken. Das ist der NFL ganz wichtig".

Viel Abwechslung in der Football-League

Das Schöne an der Football-League? "In der NFL gewinnt gefühlt jedes Jahr ein anderes Team. Es gibt nicht den Seriensieger FC Bayern München, sondern es ist für Abwechslung gesorgt. Dieses System, dass das schlechteste Team des Vorjahres den vermeintlich besten Spieler vom College als erstes picken darf, sorgt sehr für Ausgeglichenheit, sorgt für Spannung, sorgt für Überraschung. Also es ist wahnsinnig schwer, sich in der NFL vor Saisonstart auf einen Sieger festzulegen. Am Ende kommt es doch alles anders".

Von Kuczkowski Favorit für das Spiel in München

Für den Football-Podcaster war nach Bekanntgabe des Duells klar, "dass die Buccaneers Favorit sind, wegen Tom Brady, weil sie vor kurzem den Super Bowl gewonnen haben und weil die Seahawks in einem Umbruch sind und ihren langjährigen Quarterback Russell Wilson abgegeben haben".

Doch mittlerweile sehe es aber "ganz anders aus, weil die Seattle Seahawks schon sechs Siege eingefahren haben, bei nur drei Niederlagen, haben vier Spiele am Stück gewonnen und bei den Buccaneers mit Brady kriselt es irgendwie".

Top-Quarterback Brady fällig für die Rente?

Da habe man das Gefühl, "jetzt mit 45 ist er vielleicht doch mal fällig für die Rente. Die Buccaneers haben erst vier Siege und schon fünf Niederlagen. Stehen zwar trotzdem auf Platz eins in ihrer Division und sind damit aktuell qualifiziert für die Playoffs, aber dieses die Buccaneers sind ganz klar Favorit, wie noch vor ein paar Monaten, davon kann man nicht mehr sprechen. Also wahrscheinlich sind die Seahawks mittlerweile Favorit".