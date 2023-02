Alexander Schmid: WM-Ziel Gold - "man träumt davon"

Häufiger Gast in den Top-Ten

Beim Nacht-Riesenslalom in Schladming hatte Schmid seine gute Form zuletzt als Neunter bestätigt, das Podest aber erneut verpasst. Zuvor war der Olympiazweite mit der Mannschaft bei seinen vier Starts in seiner Paradedisziplin immer mindestens Achter geworden.

Auch wenn er nicht als Topkandidat auf Edelmetall anreist, kann es für den Oberstdorfer bei seinem WM-Einsatz durchaus aufs Stockerl gehen. Schmid ist selbstbewusst und weiß nach Platz fünf in Alta Badia, dass er vorne mithalten kann. In Frankreich will er nun "einfach mein Skifahren zeigen und meine Höchstleistung bringen, das ist mein größtes Ziel. Alles andere wird man sehen".

"Ich würde behaupten, dass ich eher ein ruhigerer Skifahrer bin, ein feinfühliger Skifahrer. Ich würde auch behaupten, dass ich viel auf Zug fahren will. Und die Stärke ist Stabilität." Alexander Schmid

Slalom-Ass Straßer als Vorbild

Bei Großereignissen würden halt nur die Plätze eins, zwei und drei zählen, weiß auch der Skiprofi. Der Rest sei uninteressant. "In dem Fall muss man sowieso alles geben, riskieren und halt einfach das zeigen, was man kann", so Schmid. Vorbild ist für ihn der beste Techniker im Team, Linus Straßer: Er "wird es uns dann ja zeigen, wie es geht".

Aufgeben gibt es nicht

Auch wenn es nichts wird mit der Medaille. "Aufgeben gibt es in diesem Sport nie, man lernt nie aus", sagt Schmid. "Es gibt immer Berg- und Talfahrten, aber diejenigen machen es dann aus, die aus ihrem Tief wieder hochkommen und einfach weitermachen. Die werden dann meistens wieder belohnt."