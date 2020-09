Alexander Nübel: "Ich bin Lehrling und Herausforderer"

FC-Bayern-Neuzugang hat die ersten Wochen beim deutschen Rekordmeister genossen, vor allem die Zusammenarbeit mit Stammtorwart Manuel Neuer. Der Keeper, der Neuer einmal im Bayerntor beerben soll, bekommt fast glänzende Augen, wenn er über Neuer spricht.

Nübel und Neuer: Das perfekte Torwart-Duo?

Die Lockerheit im Training, gleichzeitig das auf den Punkt bereit sein - Nübel studiert und lernt viel von der Nummer eins. Der 23-Jährige weiß, dass er sich erst einmal hinten anstellen muss. Er akzeptiert die Rolle als "Lehrling" (O-Ton Nübel), sieht sich aber auch als "Herausforderer": "Ich weiß schon was ich kann", sagte er selbstbewusst vor dem Schalke-Spiel, aber er habe auch noch "einiges zu lernen, ich bin noch recht jung."

In seiner Herausforderer-Rolle will er vor allem helfen, dass die Trainingsqualität hoch bleibt, um einerseits Neuer zu pushen, aber auch selbst besser zu werden. "Ich bin jetzt hier und schaue mir alles an, ich will bestmöglich trainieren", so Nübel.