Alexander Megos klettert ums Olympia-Ticket

Nach dem Gewinn der Silbermedaille im Lead, dem klassischen Schwierigkeitsklettern mit Sicherung, zieht der Erlanger Alexander Megos als Siebter der Gesamtwertung in den Kombinationswettkampf ein. Yannick Flohé, Überraschungsgewinner der Bronzemedaille im Bouldern, dem ungesicherten Klettern in Absprunghöhe, folgt auf Platz zwölf. Auch Jan Hojer schaffte als 15. den Einzug in den Kombinations-Wettbewerb.

Die besten sieben Athleten des Kombinations-Wettbewerbs qualifizieren sich direkt für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Allerdings dürfen es pro Nation maximal zwei Athleten und zwei Athletinnen sein.

"Es ist ein Traum, dass sich drei Herren aus unserem Team für den Olympic Combined Wettbewerb qualifiziert haben. Dass es so gut läuft, war nicht unbedingt zu erwarten", wird Bundestrainer Maxi Klaus auf der Webseite des Deutschen Alpenvereins zitiert.