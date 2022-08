Alexander Megos: Kletterstar zwischen Fels und Wettkampfwand

Alexander Megos beim Klettern zuzusehen, ist im Fels und an der Wettkampf-Wand ein Erlebnis. Der Erlanger durchsteigt Sportklettertouren, die zu den schwersten der Welt gehören, so schnell wie kaum ein anderer und mit einer ungeheuren Leichtigkeit und Eleganz. Im Juli 2022 gelang dem 28-Jährige der Durchstieg von "The Rastaman Vibrations (9b/Céüse)" und bewies damit erneut, dass er neben Seb Bouin und Adam Ondra zu den weltbesten Fels-Kletterern gehört.

Im Wettkampfklettern Titel knapp verpasst

In München kann er seine Erfolgsgeschichte bei der Europameisterschaft in München an der künstlichen Wand fortschreiben. Denn auch im Wettkampfklettern ist mit dem Erlanger immer zu rechnen. Seinen ersten großen Titel hatte er im Bouldern 2017 bei der Heim-EM in München nur knapp verpasst. Der für die Sektion Erlangen startende Franke holte Silber. 2018 kletterte er in seiner Paradedisziplin Lead in Innsbruck zu Bronze und 2019 im japanischen Hachijoji war es Silber. Zudem qualifizierte er sich für die Olympischen Spiele in Tokio.

Beim Lead-Weltcup Ende Juli in Briancon konnte Megos dann mit Platz drei aktuell schon ein Ausrufezeichen für die Kletter-EM (11. - 18.8.) in München setzen. "Ich bin froh, dass es nun endlich mal geklappt hat, nachdem es in Innsbruck, Villars und Chamonix nicht ganz so lief wie erwartet", erklärte er in einer DAV-Mitteilung.

Basis in der Fränkischen Schweiz gelegt

Angefangen hat die Kletterkarriere von Megos im bedeutendsten Sportklettergebiet Deutschlands, in der Fränkischen Schweiz.

Zum Klettern hatte ihn schon mit sechs Jahren sein Vater gebracht. Der war nach einem Kletterkurs mit der Sportkletterlegende Wolfgang Güllich so begeistert, dass Familienausflüge an die Felsen der Fränkischen Schweiz bald selbstverständlich wurden. Das Talent von Alex war offensichtlich, bei nationalen und internationalen Jugendwettkämpfen war er erfolgreich.

Herausforderung am Fels

Für Furore sorgte er vor allem beim Klettern an "echtem" Fels: Als erstem Menschen überhaupt gelang es ihm 2013, eine Route im Schwierigkeitsgrad 9a "onsight", also gleich beim ersten Versuch, zu durchsteigen. 2014 kletterte er in nur zwei Stunden am Waldkopf im Frankenjura die "Action Directe", die wohl berühmteste Sportklettertour Deutschlands.

Außerdem sammelt er Erstbegehungen, z.B. mit "Supernova", der derzeit schwersten Klettertour Deutschlands, die sich ebenfalls in der Fränkischen Schweiz befindet. Mit Bibliographie (9b+/Céüse) und Perfekto Mundo (9b+/Margalef) hat er 2018 und 2020 zudem zwei der schwersten Kletterrouten der Welt geknackt.