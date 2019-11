Alexander Megos - für Olympia vom Fels an die Wettkampfwand

Die Felskarriere von Alexander Megos, einem der weltbesten Felskletterer, muss warten. Denn die olympischen Medaillen werden in Tokio 2020 an der Kletterwand vergeben. Und zwar für eine 3er-Kombination aus Speed-Klettern: Dafür müssen die Athleten in sieben Sekunden bis unters Hallendach. Dann Bouldern: Das ist Schwierigkeitsklettern ohne Seil über einer Matte in Absprunghöhe. Und zum Abschluss noch Lead-Klettern in einer festgelegten Route, bei der man am Seil gesichert ist.

Auf dieses Olympiaformat hat sich Megos eingelassen. "Es war erst Ende 2018, wo ich entschieden habe, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann in Kauf genommen, dass ich weniger Felsklettern gehe und mehr in der Halle trainiere." Egal was nächstes Jahr in Tokio auf ihn zukommt: Die Motivation sei nicht, eine Medaille zu gewinnen, sondern das Limit zu verschieben. Der 26-Jährige will wissen, "wie weit kann ich es im Klettern bringen. Und wo ist meine Grenze im Klettern." Olympia ist dabei ein wichtiger Meilenstein, aber längst nicht das Ende der Reise.